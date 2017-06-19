Вице-губернатор Албин назвал причины, почему долго строили стадион на Крестовском

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин объяснил причины, почему стадион на Крестовском острове строился больше 10 лет. Чиновник признался, что Смольный не понимал, с кем работает.

Как сообщает "Конкретно.ру", вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал виновником столь продолжительного строительства компанию "Трансстрой". Она, по словам чиновника, превышала смету спортивного объекта и сроки исполнения. Об этом вице-губернатор рассказал журналистам 19 июня на пресс-конференции в Доме журналистов.



По словам Игоря Албина, компания работала неплохо, но с большим опозданием, а в июле 2016 и вовсе появился риск недостроя. На все нужно было разрешение юристов.



"3.5 млрд рублей было выделено на оборудование, которое должно было быть куплено "вчера". К тому же мы не знали визави - с кем работали", - сказал он.



Напоминаем, что летом 2016 года правительство Санкт-Петербурга расторгло контракт с компанией «Инжтрансстрой-СПб» на строительство стадиона «Крестовский» в связи с затягиванием сроков сдачи, а также неудовлетворительным качеством работ.Помимо этого, подрядчик все время сотрудничества с городом жаловался на нехватку авансов, в связи с чем стоимость стадиона выросла в несколько раз. Похожий сценарий начал развиваться при строительстве электродепо «Южное», подрядчиком которого также была компания «Трансстрой». В результате в декабре 2016 года контракт на этот госзаказ подрядчик тоже потерял. Кроме того, компания попала в реестр недобросовестных поставщиков и в ближайшие два года не может участвовать в тендерах на госзаказы в Петербурге.

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