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Жительница Петербурга нашла немецкую мину в форме груши
Сегодня, 14:53
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Butenko
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Жительница Петербурга нашла немецкую мину в форме груши

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Жительница Петербурга нашла в Невском районе снаряд военных времён. Служащая в Росгвардии вызвала своих коллег.

27 апреля по улице Бабушкина, во дворе 135-го дома был обнаружен подозрительный предмет, напоминающий по форме грушу. Он лежал на газоне, по которому ходили местные жители. Женщина — инспектор в отделе лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии – сразу определила, на что похож предмет.
 
ОМОН Росгвардии подтвердили догадки женщины. Определили, что это пустой корпус немецкой подпрыгивающей миномётной мины и находка уже не опасна.
 
Взрывотехники полагают, что жители невского района могли привезти снаряд с мест давних сражений Великой Отечественной войны и легкомысленно бросить неподалёку от детского сада.
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Категории: Новости СПб Происшествия

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