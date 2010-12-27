Выбитый зуб полицейского на Марсовом поле обернулся уголовным делом

Вечером 12 июня следственный комитет возбудил дело о травмировании сотрудника ГУ МВД на Марсовом после во время разгона оппозиционной акции.

Как сообщает "Фонтанка", после изучения видео с оппозиционной акции ГСУ СК РФ по Петербургу признало действия участников антикоррупционного митинга «применением насилия в отношении представителя власти» (статья 318 УК РФ). Пострадавшим был признан сотрудник патрульно-постовой службы Центрального района, которому, по предварительной информации выбили зуб.



Поводом для проверки послужил инцидент у памятника Жертвам революции. Во время задержаний участники митинга оказали сопротивление сотрудникам правопорядка. Один из участников акции протеста , в светлой ветровке, ударил бойца ОМОН в спину. Полицейский попытался догнать обидчика, но споткнулся о выставленную ногу.



Ранее стало известно, что в Москве тоже возбуждено дело – после того, как выяснилось, что при разгоне участников акции на Тверской улице сотрудник Росгвардии получил ожог глаза (ему брызнули в лицо из газового баллончика). СК РФ уверяет, что оппозиционер задержан и сейчас решается вопрос о его дальнейшей судьбе.