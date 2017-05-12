Вход на "Приморскую" ограничат до середины июля из-за ремонта эскалатора

На конечной станции зеленой ветки петербургского метро "Приморская" пройдет капитальный ремонт эскалатора. Из-за этого изменится режим работы наземного вестибюля.

На станции метро "Приморская" проведут капитальный ремонт эскалатора. Из-за этого на станции изменится режим. Жителям Васильевского острова придется столкнуться с неудобствами.

Работы на движущейся лестнице начнутся во вторник, 16 мая, и продлятся до 14 июля. Из-за этого по рабочим дням на станции будут ограничения на вход с восьми до девяти утра и с пяти до семи вечера. Так как это совпадает с утренним и вечерним час пиком. То без давки на станции точно не обойдется.

- Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок, - отметили в пресс-службе подземки.

Кстати, "Приморской" недолго осталось быть конечной станцией Невско-Василеостровской ветки. Накануне Piter.tv сообщал, что щит "Надежда" добрался до Васильевского острова от метро "Улица Савушкина". Оборудование прокладывает двухпутный тоннель от строящейся станции "Улица Савушкина" через будущую "Новокрестовскую". Две станции удлинят зеленую ветку. Их планирую запустить до Чемпионата мира 2018 года.