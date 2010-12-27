В Петербурге ветераны смогут бесплатно ездить в автобусах 8 и 9 мая

8 и 9 мая ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить в автобусах Северной столицы. При этом не важно, где ветеран проживает и какое у него гражданство.

В дни празднования 72-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне ветераны смогут бесплатно кататься на автобусах городских и пригородных маршрутов. Об этом сообщает Пассажиравтотранс. Бесплатный проезд будет доступен 8 и 9 мая.

В пресс-службе предприятия уточняют, что бесплатно могут ездить инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны. Кроме того, несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Чтобы не опочивать билет, пенсионерам нужно показать соответствующее удостоверение.

Ранее Piter.tv сообщал, что ветеранов и блокадников пустят в бизнес-салоны Пулково бесплатно. Также с 3 по 12 мая ветераны могут бесплатно ездить по ЗСД.