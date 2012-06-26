Весны может и не случиться: в Ленинградском зоопарке умер сурок

Накануне 2 февраля судьба предсказания весны оказалась под угрозой

Накануне 2 февраля 2017 года, Дня сурка, в Ленинградском зоопарке умер пушистый предсказатель весны. Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на источник в зоопарке, заменить сурка по имени Фрол некем. Других ручных сурков в Петербурге нет.

Напомним, день сурка ежегодно отмечают в США, Канаде и ряде других стран 2 февраля года. Согласно поверью, если сурок вылезает из норы в солнечную погоду, то предстоит еще 6 недель зимы. Если же погода пасмурная, и сурок не видит своей тени, то весна будет ранней.

Отметим, завтра в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Если бы сурок Фрол был жив и вышел из норы, велика вероятность, что он увидел бы свою тень и предсказал петербуржцам раннюю весну.

Видео: youtube, архив