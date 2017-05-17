Настоящая весна в Петербурге: в среду воздух прогреется до +15

В среду, 17 мая, в Северной столице погода порадует горожан и туристов. Наконец-то погода начала соответствовать времени года: воздух прогреется до 15 градусов.

О "майской зиме" можно забыть, как о страшном сне. В Петербург пришла настоящая весна в среду, 17 мая. Сегодня столбик термометра поднимется до 15 градусов. При этом синоптики обещают, что никакие осадки не испортят ощущения весны. Весь день будет малооблачно.

Погода ожидается почти идеальная. Так как ветра в Северной столице тоже не намечается. Самые сильные порывы составят всего два метра в секунду.

Ночью теплая погода также останется в городе. Так как похолодает всего до +11 градусов.

Холода, которые доставляли много неудобств, закончились. Правда из-за них пришлось продлить отопительный сезон. Накануне Piter.tv сообщал, что со среды Петербург перейдет на периодическое протапливание. Потепление на прошлой неделе пообещал главный синоптик Северной столицы. Александр Колесов пошутил, что можно убирать новогодние украшения и готовиться к весне.

Видео: Youtube / Галина Службина