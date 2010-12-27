Весна пришла: в Петербурге потеплеет до +15, небо будет ясным

Сегодня днем, 14 мая, в Петербурге температура воздуха поднимется до +15.

В Северную столицу наконец-то пришла весна. После трех месяцев снега, холодных дождей и ледяного ветра в городе начнется неожиданное потепление. По данным МЧС, сегодня, 14 мая, в течение дня температура воздуха прогреется до +15 градусов. По состоянию на 12.30 потепление уже дошло до отметки в +13 градусов. При этом позитивными являются и другие погодные условия. Скорость ветра в ближайшее время не будет превышать 2-4 метров в секунду, резкие перепады давления и температуры воздуха не ожидаются.

Ясным будет и небо: синоптики прогнозируют малую облачность, а также отсутствие осадков. В социальных сетях уже появились восхищенные записи петербуржцев и гостей города, которые устали от "шестого месяца зимы".

Фото: Pixabay.com, Gismeteo