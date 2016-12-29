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Аварийная посадка вертолета у МКАД напугала водителей

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22 января вертолет Pobinson,перевозивший пассажира, из-за неисправности совершил посадку в районе Лосиного острова. Все обошлось благополучно.

Вчера днем, 22 января, небольшой вертолет Robinson перевозил пассажира, который спешил в аэропорт Домодедово.

Из-за погодных условий у вертолета обледенели лопасти и ему пришлось совершить аварийную посадку, чтобы избежать трагедии. Вертолет приземлился в 10 километрах от 98 км Московской кольцевой автодороги, между Ярославским и Щелковским шоссе. 

Как сообщает "Московский Комсомолец", мужчина - пассажир, чтобы не опоздать на самолет, вызвал такси и уехал. Данное ЧП обошлось без каких-либо жертв.

Чуть ранее сегодня, мы опубликовали видео с места ДТП трех автомобилей под Тюменью, в котором сильно пострадала 9-летняя девочка.

Видео: YouTube/qw

Теги: аварийная посадка , вертолёт , мкад , москва
Категории: Мировые новости Происшествия

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