Червь-космонавт отрастил вторую голову

Плоский червь, пробывший на борту Международной космической станции пять недель. Об этом сообщает "Yahoo News" со ссылкой на исследователей из американского университета Тафтса.

Плоские черви нередко используются в научных исследованиях из-за их способности к регенерации после ампутации части туловища. По данным исследования, плоскому червю перед отправкой на МКС ампутировали часть тела. Он и несколько его сородичей пробыли на станции пять недель в специальной емкости, наполненной водой и воздухом. После возвращения его исследовали около 20 месяцев. И, как утверждают ученые, на месте ампутированной части выросла вторая голова.



Более того, как сообщают исследователи, после ампутации обеих голов червь вновь отрастил их. Ученые сообщают, что черви, побывавшие в космосе, и ранее проявляли необычные свойства, например, разделялись на два уникальных организма.



Исследователи считают, что новые способности червей объясняются не столько пребыванием в космосе, сколько перенесенным во время полета перепадом температур.



Однако специалисты заявляют, что эти открытия могут в будущем помочь при организации пилотируемого полета на другие планеты.