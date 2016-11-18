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Вера Брежнева записала видео-признание к одному творческому мужчине

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На официальной странице Димы Билана в сети Инстаграм появилось видео, где певица Вера Брежнева совместно со своей коллегой Ликой в шуточной форме призналась в любви к Диме Билану.

 Вера Брежнева представила экспромт на основе несколько переделанной версии песни: «Я люблю тебя, Дима» (также известной как «Влюблённый самолёт»). «Я люблю тебя, Дима, Что мне так необходимо. Ты возьми меня с собой, Обними своей рукой!»

Видео быстро завоевало любовь публики в сети Инстаграм. В комментариях поклонники признались в своей любви  и к находчивой Вере, и к жизнерадостной Лике, и, конечно же, к виновнику данного видеоролика – Диме Билану. На данный момент видео уже «лайкнуло» более 70 тысяч пользователей сети. И число лайков растёт с каждым часом.

Видео: Instagram, bilanofficial 

Анастасия Шишикина

Теги: вера брежнева , день святого валентина , дима билан
Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса России

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