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Вера Брежнева показала фанатам "закулисье" с фотосессии

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В сети появилось видео "бэкстэйджа" со съемок Веры Брежневой с дочерью, на котором бывшая солистка "ВИА Гры" дает советы окружающим.

Недавно в интернет просочилась запись с рабочими моментами фотосессии Веры Брежневой. Судя по кадрам, певица снималась вместе со своей младшей дочерью Сарой, которая постоянно жаловалась маме на усталость. Однако бойкая девушка в ответ заявляла: "А ты думала. Работа тяжелая у нас."

Кроме того, Брежнева на видео успела прокомментировать работу стилистов и парикмахеров, а еще дала совет, что лучше всего пить воду, передает издание Дни.ру. 

В конце февраля Вера Брежнева рассказала Piter.TV, что заставило ее стать брюнеткой. Певица поделилась с корреспондентами нашего интернет-канала, почему ей приглянулся образ роковой обольстительницы. Кроме того, звезды российской эстрады высказали свое мнение на тему: "Что действительно может сделать женщину красивой."
 

Видео: youtube, Дни.Ру

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Категории: Лента новостей Культура Новости шоу-бизнеса

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