Вера Брежнева показала фанатам "закулисье" с фотосессии

В сети появилось видео "бэкстэйджа" со съемок Веры Брежневой с дочерью, на котором бывшая солистка "ВИА Гры" дает советы окружающим.

Недавно в интернет просочилась запись с рабочими моментами фотосессии Веры Брежневой. Судя по кадрам, певица снималась вместе со своей младшей дочерью Сарой, которая постоянно жаловалась маме на усталость. Однако бойкая девушка в ответ заявляла: "А ты думала. Работа тяжелая у нас."

Кроме того, Брежнева на видео успела прокомментировать работу стилистов и парикмахеров, а еще дала совет, что лучше всего пить воду, передает издание Дни.ру.

В конце февраля Вера Брежнева рассказала Piter.TV, что заставило ее стать брюнеткой. Певица поделилась с корреспондентами нашего интернет-канала, почему ей приглянулся образ роковой обольстительницы. Кроме того, звезды российской эстрады высказали свое мнение на тему: "Что действительно может сделать женщину красивой."



Видео: youtube, Дни.Ру