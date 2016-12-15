Участок Левашовского шоссе будут закрывать из-за велогонки: схема движения

Движение на Левашовском шоссе с 5 июля начнут перекрывать для проведения соревнований по велосипедному спорту. На время состязаний будет действовать временная схема движения.

КРТИ предупреждает, что на участке Левашовского шоссе будут перекрывать движение из-за соревнований по велосипедному спорту. Закрывать будут с 11.00 до 14.00 в течение шести дней: 5 и 6, 8 и 9 июля, а также 11 и 12 августа.

Ограничения коснуться отрезка от 14-ой дорожки до 7,5 километра шоссе (подъезд к дому 20, корпус 2). На участке будут проходить соревнования по велосипедному спорту на шоссе в летний период. Организовывает их СДЮСШОР Курортного района Санкт-Петербурга имени Владимира Коренькова.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга подготовил схемы организации дорожного движения во время проведения соревнований.

Ранее Piter.tv сообщал, что в воскресенье для трамваев и троллейбусов закроют движение в центре Петербурга.