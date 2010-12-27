Из-за велодорожек в Петербурге станет меньше парковочных мест

Спроектированные веломаршруты в центре Северной столицы пройдут по тем местам, где сейчас расположены парковки автомобилей.

В Петербурге презентовали три из пяти велодорожек, которые планируют построить этим летом в городе. "Фонтанка" опубликовала трассировку веломаршрутов. В основном двухколесному транспорту выделят отдельные полосы, как например на отрезке от Гренадерского моста по двум сторонам Карповки до пересечения с Медиков или на Большой Зелениной и Введенской, перетекая в Александровский парк. В некоторых местах будет смешанное движение.

Велодорожка на набережной Фонтанки пойдет от набережной Кутузова до Летнего сада. В районе Гороховой маршрут переходит с четной стороны на нечетную. При этом в некоторых местах полоса для велосипедов будет сделана в ущерб парковочным местам. Предположительно, могут исчезнуть все парковочные места вдоль воды. Из-за схожей ситуации пострадают Петроградская сторона и Центральный район.