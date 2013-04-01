Велосипедистам хотят отдать набережную Фонтанки

В Центральном районе могут появиться велосипедные дорожки по набережной Фонтанки от Невы до Гороховой улицы

С соответствующим предложением выступила организация «Велосипедизация Санкт-Петербурга». Если инициатива будет реализована, то велосипедисты смогут безопасно и удобно кататься по обеим сторонам Фонтанки от Невы до Гороховой улицы. Однако для того, чтобы появилась возможность проложить велодорожки, необходимо убрать одну из полос, которые используются для парковки автомобилей. Представители организации отметили, что наиболее удачным вариантом расположения дорожек станет пространство у реки, с парковкой автомобилей, «прикрывающей» велодорожку от полос для движения автомобилей.

Для реализации инициативы может использоваться проект «Твой Бюджет», который проходит в Центральном и Василеостровском районах города. В каждом районе выделено по 10 миллионов рублей, которые будут распределены на проекты, предложенные активными жителями города.

Идея по оборудованию велосипедных дорожек уже получила предварительное одобрение от Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, но окончательное решение по финансированию идеи примет комиссия.

Видео: Piter.tv