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Велопробег Дедов Морозов со Снегурочками, несмотря на запрет, финишировал на Дворцовой площади

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Сегодня, 14 января на Дворцовой площади всё-таки финишировали участники велопробега Дедов Морозов и Снегурочек, запрещённый властями

Стоит напомнить, что организаторы петербургского велопарада Дедов Морозов и Снегурочек чуть было не отказались от своей затеи, но в конечном итоге провели свой велопарад по сокращённому маршруту. Причиной послужил запрет ГИБДД. Полицейские предупредили собравшихся в Инженерном сквере участников акции, откуда стартовала колонна, что если они стартуют по планировавшемуся маршруту одной колонной, то будут задержаны.

Изначально планировался следующий маршрут велопарада: Инженерный сквер — набережная Фонтанки — Гороховая улица — Дворцовая площадь.
 
 
 
Несмотря на отсутствие организованной колонны, отдельные участники акции всё же намерены проехать весь маршрут в составе небольших групп с расстоянием между ними не менее 80 метров. Всего акция собрала не менее 100 участников.
 
 
Видео: VK, Luxorious Life
Фото: Санкт-Петербург.ру
Теги: велопробег дедов морозов и снегурочек , дворцовая площадь , дед мороз со снегурочкой , зимний велопробег
Категории: Новости СПб Лента новостей Культура Происшествия

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