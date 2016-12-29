Стала известна причина смерти велогонщика Дмитрия Грабовского

В Израиле скончался известный украинский велогонщик Дмитрий Грабовский. Знакомые спортсмена назвали возможную причину смерти.

Весь спортивный мир скорбит в эти часы по велогонщику Дмитрию Грабовскому, который скончался в возрасте 31 года. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на знакомых погибшего. По предварительным данным, украинский спортсмен умер от сердечного приступа. Обстоятельства смерти звезды велоспорта мирового уровня не уточняются. Известно только, что последние годы атлет не выступал на профессиональных соревнованиях, а жил вместе с семьей в Израиле.

Возможно, смерть Дмитрия Грабовского стала отголоском ДТП, в которое он попал в 2007 году. Именно тогда украинец серьезно повредил себе спину, и не смог вернуться на прежний уровень. А ведь это время было расцветом карьеры Дмитрия Грабовского: он регулярно побеждал и становился призером этапов шоссейных гонок в Европе, становился чемпионом мира по шоссейным гонкам среди юниоров.