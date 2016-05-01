Великий пост 2017: в какие дни можно есть рыбу и вино

В понедельник, 27 февраля, у православных христиан начался Великий пост 2017. В этом году он продлится до 15 апреля и завершится Пасхой 16 апреля. Мы публикуем расписание питания по неделям, а также дни, когда можно употреблять вино и рыбу.

В воскресенье, 26 февраля, закончилась масленая неделя. Православные христиане проводили зиму и вдоволь наелись блинами. А с понедельника, 27 февраля, у них начался самый длинный и строгий Великий пост. В 2017 году он проходит с 27 февраля по 15 апреля.

Великий пост – это центральный пост во всех исторических церквях. Цель его в подготовке христиан к празднованию Пасхи. Великий пост и Пасха отмечен в богослужении воспоминанием о крестной смерти и воскресении Христа. Строгие ограничения связаны с сорокадневным постом, который соблюдал Иисус Христос в пустыне.

Вместе с едой христиане традиционно отказываются от вредных привычек, а также веселья. На 48 дней православные полностью исключают из еды любое мясо, молоко, сыр, масло, сметану, яйца и животный жир. При этом правильным постящимся для церкви считается тот, кто не только отказывается от запретной пищи, но и активно молится и посещает службы.



Великий пост 2017, первая неделя



Начинается Великий пост 2017 с дня полного воздержания, 27 февраля. Со вторника, 28 февраля, по пятницу, 3 марта, можно есть только сухие продукты: хлеб, сырые овощи, фрукты, сухофрукты, мед и орехи. В выходные 4 и 5 марта можно употреблять вареную пищу с растительным маслом, а также вино.



Великий пост 2017, вторая неделя



На второй неделе суровые дни с сухоядением чередуются с днями, когда можно есть вареную растительную пищу без масла. Сырые овощи, фрукты, орехи и мед следует есть в 6, 8 и 10 марта. А 7 и 9 марта разнообразить рацион можно вареной растительной пищей без масла. В субботу, 11 марта, и воскресенье, 12 марта, снова можно употреблять вареную пищу с растительным маслом, а также вино.



Великий пост 2017, третья, четвертая, пятая, шестая недели



Три последующее недели в точности повторяют вторую неделю Великого поста 2017. По понедельникам, средам и пятницам постящимся предписано сухоядение. Во вторник и четверг меню можно разбавлять вареными овощами, но без масла. В выходные разрешено добавлять в меню масло и вино.



Великий пост 2017, седьмая страстная неделя



Самые строгие дни Великого поста 2017 начинаются в понедельник. 10 апреля. В этот день стартует последняя или страстная неделя. В эти дни пост становится наиболее строгим.

В Страстной понедельник, Страстной вторник, Страстную среду и Страстной четверг (10-13 апреля) верующие употребляют только хлеб, сырые овощи, фрукты, сухофрукты. орехи и мед.

В Страстную пятницу, 14 апреля, следует полностью воздержаться от еды до выноса плащаницы. В страстную субботу, 15 апреля, снова следует придерживаться сухоядения.

Заканчивается все 16 апреля в Воскресенье Христово. В этот день кончается Великий пост 2017 и празднуется Пасха 2017.

Великий пост 2017: когда можно рыбу



Несмотря на строгие ограничения во время Великого поста есть несколько дней, когда можно употреблять в пищу рыбу. В Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля в 2017 году) и Вербное воскресенье (9 апреля в 2017 году) разрешено добавлять в меню рыбу. А в Лазареву субботу (7 апреля в 2017 году) можно есть рыбную икру.

Фото: открытые источники

Видео: Piter.tv