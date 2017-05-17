Конфуз в прямом эфире: ведущий BBC ущипнул прохожую за грудь

В сети появилось неловкое видео из Англии: журналист потрогал за грудь женщину, которая влезла в кадр.

В минувший вторник, 16 мая, в интернете появилась любопытная запись из Великобритании: ведущий BBC в прямом эфире ущипнул женщину за грудь. Инцидент произошел на одной из улиц городка Брадфорд, когда корреспондент Бен Браун беседовал с политическим журналистом Норманом Смитом.

Дело в том, что проходившая мимо женщина попыталась влезть в кадр. Впрочем, Браун боковым зрением заметил приближающуюся дамочку и ловко оттолкнул ее рукой. Однако спустя несколько минут получил от разъяренной женщины в плечо, поскольку его рука случайно оказалась на ее груди.

Сам Бен после случившегося написал в твиттере: "Досадный случай в Брадфорде. Просто попытался свести к минимуму "срыв" эфира, но не получилось. Данный инцидент произошел непреднамеренно".

В середине марта мы сообщали, что на BBC произошел конфуз: дети чуть не сорвали эфир.



Видео: Youtube, Active San