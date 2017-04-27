Солнечная погода в Петербурге вновь сменится дождем и снегом

Несмотря на солнечное утро в Северной столице, синоптики снова обещают осадки в виде дождя и снега вечером.

Апрельская погода, кажется, наконец начала приближаться к весенней. Утро четверга, 27 апреля, в Петербург начал с солнечного неба и теплой температуры. Но синоптики спешат расстроить всех горожан. По их данным, уже к вечеру температура опустится. Но кроме того, Северная столица снова окажется под властью дождя со снегом. А может быть осадки превратятся в град, как это произошло накануне.

Даже теплое и солнечное утро немного омрачает погода. Ведь в прибрежный районах свирепствует ураганный ветер. Порывы достигают 15 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до восьми градусов тепла. А к вечеру опустится почти в двое до +4 градусов.

Видео: Instagram / sergeitaroshchin