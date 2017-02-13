Вечером из-за бесхозного предмета закрыли станцию "Спасская"

Вторую за день станцию метро в Петербурге закрывают из-за неизвестной коробки

Вечером понедельника, 13 февраля 2017 года, для проверки снова закрыли одну из станций петербургского метро. На этот раз бесхозный предмет проверяли на станции метро "Спасская".

Как рассказали подписчики сообщества spb_today, возле одной из скамеек у платформы станции метро "Спасская" обнаружилась принадлежащая неизвестно кому объемистая темная сумка.

Место обнаружения бесхозного подозрительного предмета обнесли красно-белой лентой, а на место происшествия вызвали кинологов и взрывотехников; как сообщается, на время проверки закрыли станцию метро.

Видео: из архива