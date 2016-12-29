Мария Вебер рассказала, чем ее покорил муж

Для бывшей участницы группы "Тутси", Марии Вебер, 2016 год был особенно плодотворным.

Счастливая мама не только успела выйти замуж во второй раз, но и выпустила клип на свою песню "Ты Лучше". Композиция была высоко оценена и отмечена наградой на "Золотом Граммофоне".



После концерта в Санкт-Петербурге, мы пообщались с певицей, приехавший на премию в ярком лирическом образе. Маша ответила на вопросы о том, как будучи мамой и женой, она успевает совмещать карьеру с работой, а так же, об отличии питерской публики на "Золотом Граммофоне" от московской:



"У меня лирическая и достаточно медленная песня, я подумала, что такой образ мне подойдет лучше всего. Стараюсь все успевать, и работать, и воспитывать ребёнка, и следить за собой, и вроде как-то получается пока. В этот раз я беспокоилась, но не сильно, потому что все вокруг располагало позитивом, были позитивные ведущие и зал так хорошо встречал артистов. Мне было в принципе не страшно. В Москве выступать было пострашнее, там было первый раз, а сегодня уже второй и не так страшно было."



Экс солистка группы "Тутси" так же поделилась самыми яркими воспоминаниями о карьере в популярном коллективе:



"У нас в группе "Тутси" было очень много всего за 10 лет, конечно же и Золотой Граммофон тоже получали. Благодаря этой группе я получила трёх замечательных подруг, с которыми мы дружим до сих пор, которые меня поддерживают и я их тоже. Это последствие группы "Тутси", которому мы все очень рады."



Так же Мария рассказала чем её покорил будущий муж:



"Меня уже покорил один мужчина, это мой муж. Он меня покорил добротой, вниманием, заботой, любовью, самыми лучшими качествами, которые могут быть у мужчины", - ответила певица.





Видео: канал Piter.TV



Михаил Половинчук, Дарья Молчанова, Анастасия Усцова.