Появилось видео последствий смертельной аварии возле плотины в Челябинске

При столкновении автомобиля "Ниссан" и ВАЗ 2107 погиб 65-летний водитель отечественного авто

Сегодня утром, 10 февраля, на кольце возле плотины Шершневского водохранилища произошла жуткая авария.

В 11 часов 20 минут автомобиль "Ниссан" пошел в занос, водитель не справился с управлением, и он вылетел на полосу встречного движения. Где произошло лобовое столкновение с "семеркой", за рулем которой находился 65-летний мужчина. От мощного удара сильно искорежило оба автомобиля, и их разнесло на большое расстояние друг от друга. Особенно пострадала передняя часть отечественного автомобиля.

От полученных травм водитель ВАЗ 2107 скончался на месте аварии до приезда медиков. Водитель иномарки госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и медики. Все причины и обстоятельства этого ДТП выясняют специалисты.

Видео: YouTube/Андрей Юрин

Фото:74.ru