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В жуткой резне во Всеволожском районе одному из пострадавших удалось выжить

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В Новосаратовке в общежитии собутыльник прирезал приятелей

 Утром 25 декабря 2016 года жители общежития в Новосаратовке были шокированы, выйдя утром в общий коридор. Там на полу лежало безжизненное тело 55-летнего мужчины в луже крови. Второй мужчина, обнаруженный в соседнем подъезде обжщежития, был жив. Его с несколькими проникающими ранениями шеи госпитализировали в одну из городских больниц.

По предварительным данным, причиной страшного преступления стала бытовая пьяная ссора. По версии следствия, накануне вечером между двумя собутыльниками возник спор, который, как это нередко случается, перерос в кровавое преступление.

После того как убийца нанес своему визави сертельное ранение, он ушел в соседний подъезд и ранил там другого мужчину в его собственной комнате.

Второй жертве пьяного убийцы, почувствовавшего запах крови, удалось выжить только благодаря ожесточенному сопротивлению.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Подозреваемый в  убийстве задержан.

Видео: архив 

Теги: всеволожский район , новосаратовка , убийство , убийство в состоянии алкогольного опьянения , уголовное дело
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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