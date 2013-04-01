В жуткой резне во Всеволожском районе одному из пострадавших удалось выжить

В Новосаратовке в общежитии собутыльник прирезал приятелей

Утром 25 декабря 2016 года жители общежития в Новосаратовке были шокированы, выйдя утром в общий коридор. Там на полу лежало безжизненное тело 55-летнего мужчины в луже крови. Второй мужчина, обнаруженный в соседнем подъезде обжщежития, был жив. Его с несколькими проникающими ранениями шеи госпитализировали в одну из городских больниц.

По предварительным данным, причиной страшного преступления стала бытовая пьяная ссора. По версии следствия, накануне вечером между двумя собутыльниками возник спор, который, как это нередко случается, перерос в кровавое преступление.

После того как убийца нанес своему визави сертельное ранение, он ушел в соседний подъезд и ранил там другого мужчину в его собственной комнате.

Второй жертве пьяного убийцы, почувствовавшего запах крови, удалось выжить только благодаря ожесточенному сопротивлению.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Подозреваемый в убийстве задержан.

Видео: архив