В здании ГУАП нашли повешенного преподавателя‍

Вечером на одной из кафедр нашли висящего в петле мужчину

Накануне вечером, в воскресенье, 8 января 2017 года, в одной из аудиторий ГУАП нашли повешенным немолодого преподавателя. Как сообщается, жуткую находку сделали около семи часов вечера в помещении кафедры Инноватики и управления качеством Государственного университета Авиационного приборостроения в корпусе университета на Большой Морской улице.

Как сообщается, тело мужчины 1952 года рождения висело в петле, другой конец которой был привязан к трубе центрального отоления.

Тело было переправлено в городской морг, где экспертам предстоит ответить на вопрос о причинах смерти преподавателя. Обстоятельства происшествия выясняются.

видео: из архива