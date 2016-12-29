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В здании ГУАП нашли повешенного преподавателя‍

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Вечером на одной из кафедр нашли висящего в петле мужчину

Накануне вечером, в воскресенье, 8 января 2017 года, в одной из аудиторий ГУАП нашли повешенным немолодого преподавателя. Как сообщается, жуткую находку сделали около семи часов вечера в помещении кафедры Инноватики и управления качеством Государственного университета Авиационного приборостроения в корпусе университета на Большой Морской улице.

Как сообщается, тело мужчины 1952 года рождения висело в петле, другой конец которой был привязан к трубе центрального отоления.

Тело было переправлено в городской морг, где экспертам предстоит ответить на вопрос о причинах смерти преподавателя. Обстоятельства происшествия выясняются.

видео: из архива

Теги: большая морская , гуап , петербург , повешение , смерть через повешение
Категории: Новости СПб Происшествия

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