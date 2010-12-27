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Вместо 75-метровой высотки на Тореза построят 5-этажный дом
Сегодня, 14:32
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Butenko
177

Вместо 75-метровой высотки на Тореза построят 5-этажный дом

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В Петербурге принято решение по одному из самых сложных градостроительных вопросов. Власти и застройщик договорились о том, что на проспекте Мориса Тореза не будет построена 75-метровая высотка.

В спорах вокруг строительства небоскреба на проспекте Мориса Тореза поставлена точка. Об этом на своей странице в социальной сети написал вице-губернатор Игорь Албин. После долгих переговоров с общественниками и представителями застройщика, было принято решение не возводить 75-метровое здание по адресу проспект Мориса Тореза, 77. На этом месте построят современную пятиэтажку, которая сможет гармонично вписаться в привычную архитектуру окрестностей "Гражданки" и "Сосновки".

"А застройщики, уверен, вынесли из этой истории урок: архитектурный облик города не будет подстраиваться под чьи-либо экономические аппетиты, у него свои законы и логика развития, которую следует учитывать, начиная бизнес-проект", - пишет Албин на своей странице в соцсетях.

Ранее мы писали, что "Лахта-центр" стала самым высоким строением в Петербурге.

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Теги: мориса тореза , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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