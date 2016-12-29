В туалете одной из Московских школ обнаружили труп 12-летней школьницы

При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено

Днем во время школьных занятий 24 января в одной из школ в восточной части столицы в туалете был обнаружен труп 12-летней ученицы.

По предварительным данным, учителя школы, расположенной по Старослободской улице города Москвы, в туалете на 4ом этаже обнаружили труп 12-летней девочки. Девочка ученица этой школы. Учителя незамедлительно вызвали "скорую помощь" и полицию. Реаниматологи не смогли откачать школьницу. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.

По факту данного происшествия следственными органами начата доследственная проверка. Выясняются все причины и обстоятельства этой трагедии. Опрашиваются сотрудники учебного учреждения. Ищутся возможные очевидцы. Назначенга судебно - медицинская экспертиза для установления причин смерти девочки.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Видео: Piter.TV