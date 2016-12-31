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В туалете коммуналки нашли тело подростка с пакетом на голове

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В Петербурге при странных обстоятельствах погиб подросток

 В Петербурге в ночь на 31 декабря в туалете коммунальной квартиры, расположенной в одном из домов на Оборонной улице, обнаружили тело 14-летнего восьмиклассника без признаков жизни и с полиэтиленовым пакетом на голове.

После прибытия на место происшествия бригады скорой помощи стало понятно, что подросток мертв. Его тело переправили в морг для установления причин смерти.

Известно, что умерший старшеклассник состоял на учете в психоневрологическом диспансере, учился в восьмом классе коррекционной школы.

Расследованием обстоятельств смерти подростка занимается Следственный комитет.

Видео: архив       

Теги: коммунальная квартира , петербург , полиэтиленовый пакет , смерть , смерть подростка
Категории: Новости СПб Происшествия

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