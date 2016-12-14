В туалет калининградского офиса "пробрался" сетчатый питон

В служебном помещении в центре Калининграда был обнаружен сетчатый питон. Животное доставили в в местный зоопарк с переохлаждением.

По данным пресс-службы Калининградского зоопарка, в зоосад позвонили шокированные сотрудники офиса, расположенного в центре города на первом этаже высотного жилого здания, и сообщили об обнаружении в туалете офиса питона. Геологи, прибывшие на место, отловили животное и отправили его в зоопарк.



Специалисты установили, что это молодой питон возрастом до двух лет. Возможно, он уполз от кого-то из жильцов дома по вентиляции и добрался до офиса. В результате длительного пребывания в прохладных помещениях животное получило переохлаждение.



В пресс-службе сообщают, что питон содержится в карантинном помещении, а сотрудники зоосада создали все необходимые условия для жизни.



Также зоопарк намерен провести поиски владельцев питона, в коллекции зоосада уже есть представители этого вида змей.