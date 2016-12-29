Бесплатный Wi-Fi на улицах Петербурга раздают в трех районах

Воспользоваться городским интернетом можно в Центральном, Петроградском и Василеостровском районе.

Бесплатный Wi-Fi на улицах Северной столицы – заработал. Об этом сообщает Петербургски дневник со ссылкой на главу Комитета по информатизации Дениса Чамара.

Санкт-Петербург постепенно превращают в "умный город". Сейчас каждый желающий может воспользоваться интернетом в Центральном, Петроградском и Василеостровском районе. Для этого необходимо при себе иметь гаджет, поддерживающий Wi-Fi и мобильник. Для подключения нужно зайти на страницу "SPb Free Wi-Fi" и вбить номер своего телефона. Затем придет смс с паролем, который откроет бесплатный доступ к беспроводной сети.

По словам Дениса Чамара, Комитет нацелен создать комфортные условия, которые касаются связи, для гостей и жителей Северной столицы. Беспроводной интернет доступен уже не на отдельных улицах, а в целых районах. Сейчас общее покрытие Wi-Fi составляет более 3, 5 тысяч кв. км. Скорость выхода в сеть для конкретного пользователя не меньше 1 Мбит/сек. За две недели работы бесплатным интернетом воспользовались, по меньшей мере, с 92 тыс. устройств.

Ранее мы писли, что бесплатный интернет на оранжевой ветке петербуржцы получат в 2017 году