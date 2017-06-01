В трех районах Петербурга может разлиться кипяток из-за проверки теплосетей

В пятницу, 2 июня в трех районах Северной столицы пройдут испытания теплосетей на прочность. Из-за проверок может разлиться вода в Приморском, Красногвардейском и Пушкинском районах.

С началом лета в Северной столице не прекращается проверка тепловых сетей для подготовки к будущему отопительному сезону. В пятницу, 2 июня, проверку на прочность будут проходить теплосети в Красногвардейском, Приморском и Пушкинском районах.

В Красногвардейском районе проверят распределительные сети трех котельных. Проверяемые трубы расходятся от домов 37 корпус 1 на Новочеркасском проспекте, 41/14 на Новочеркасском проспекте и 18 корпус 3 на Республиканской улице.

Распределительные сети от котельной в доме 7 на Смоленской улице проверят в Приморском районе.

А в Пушкинском районе тестирование пройдет в рамках нескольких улиц. Теплоноситель пустят по сетям в границах Павловского шоссе, улицы Пионерской, Спортивной и Новой. Также проверят сети от групповой котельной в доме 12 на улице Горной, а также от котельной в поселке Тярлево в доме 3 на улице Большой.

Проверки проходят с 22 мая. В ГУП "ТЭК" предупреждает горожан, что из прохудившихся труб может вытекать горячая вода. Лужи кипятка советуют избегать как пешеходам, так и автомобилистам. А при наблюдении провалов грунта и луж сообщить в экстренные службы.

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