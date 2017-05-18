В трех районах Петербурга испытают теплосети

Энергетики призвали жителей Петербурга быть предельно внимательными и осторожными

18 мая «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытает на плотность и прочность трубопроводы ГВС в Кировском, Адмиралтейском и Центральном районах города.

Как сообщили на предприятии, в зону испытаний в Адмиралтейском районе входят тепловые сети, проходящие по улицам:

улица Шкапина (дома 2, 4, 6, 8, 10, 18, 22-24, 28-30, 32-34, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 51, набережная Обводного канала – от дома 122 до 132 и от дома 175 до 233), Рижский проспект, Старо-Петергофский проспект, Дерптский переулок, Ревельский переулок, переулок Лодыгина, Дровяная улица, Курляндская улица, Либавский переулок, улица Циолковского, улица Степана Разина, Лермонтовский проспект, Садовая улица – от набережной Крюкова канала до Ново-Калинкина моста, набережная реки Фонтанки – от Английского проспекта до набережной Крюкова канала, Английский проспект, улица Лабутина, Климов переулок, Канонерская улица, проспект Римского-Корсакова, улица Союза Печатников, Прядильный переулок, Театральная площадь, Дровяной переулок, Псковская улица, Витебская улица, Мясная улица, улица Володи Ермака, набережная реки Пряжки, Мастерская улица, Матисов переулок, улица Александра Блока, Минский переулок, улица Писарева, Рабочий переулок, переулок Матвеева, 10-я Красноармейская улица – от Лермонтовского проспекта до Дровяной улицы, набережная Крюкова канала, переулок Макаренко, Кустарный переулок, Никольский переулок, ул. Декабристов – от Театральной площади до набережной реки Пряжки, улица Глинки, Конногвардейский переулок, Конногвардейский бульвар, улица Якубовича, Галерная улица, площадь Труда, Почтамтская улица, Почтамтский переулок, нечетная сторона набережной канала Грибоедова – от Львиного переулка до Лермонтовского проспекта, Английская набережная, Исаакиевская площадь, Вознесенский проспект – от Исаакиевской площади до Адмиралтейского проспекта, улица Большая Морская – от Исаакиевской площади до набережной Крюкова канала, Адмиралтейская набережная.

В Кировском районе:

Балтийская, Баррикадная, Белоусова, Возрождения, Гладкова, Губина, Зенитчиков, Зои Космодемьянской, Ивана Черных, Калинина, Кемеровская, Корнеева, Косинова, Кронштадтская, Маршала Говорова, Метростроевцев, Новоовсянниковская, Оборонная, Промышленная, Севастопольская, Трефолева, Тракторная, Турбинная, Швецова улицы, Урхов, Урюпин, Лермонтовский, Майков, Молодежный, Огородный, Охотничий, Сивков переулки, проспект Стачек – от улицы Зенитчиков до площади Стачек, площадь Стачек.

В зону испытаний в Центральном районе входят тепловые сети, проходящие по улице Миллионной.

Энергетики призывают всех жителей и гостей Санкт-Петербурга быть предельно внимательными и осторожными.

Видео: Piter.tv