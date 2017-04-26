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ТЭК проводит испытания трубопровода кипятком в трех районах Петербурга

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Теплоэнергетическая компания Северной столицы продолжает проводить испытания трубопроводов горячего водоснабжения. На этот раз эксперименты проходят в трех районах Петербурга.

В среду, 26 апреля, ГУП ТЭК проводит проверку распределительные и внутриквартальные сети в трех районах Петербурга. На этот раз кипяток будут пускать по трубам в Выборгском, Калининском и Пушкинском районах.

В Выборгском районе максимально горячую воду будут пускать по трубам вдоль Апраксинской улицы, Приозерского и Юкковского шоссе. В Калининском районе испытаниям подвергнут системы от котельной до домов 36, 38 и 40 на Свердловской набережной. Максимальная температура у носителя сегодня будет пущен и от котельной до домов 31, 32, 33 и 44 на Волхонском шоссе в Пушкинском районе.

В теплоэнергетической компании просят горожан сохранять осторожности во время температурных испытаний. Так как возможна протечка кипятка на поверхность.

Накануне Piter.tv сообщал, что в Выборгском и Калининском районах испытывают теплосети. Ранее испытания трубопровода приводили к масштабным и не очень ЧП. Например, из-за разлива кипятка на Сикейроса пострадали неправильно припаркованные машины.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: кипяток , новости спб , отопление , теплотрасса , трубы , тэк
Категории: Новости СПб

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