КАМАЗ застрел под мостом и перегородил движение на Обводном

Очередной грузовик не рассчитал свои габариты. Правда, на этот раз за перекрытие закрылся поднятый кузов самосвала.

Необычное ДТП произошло на Обводном канале под Царскосельским железнодорожным мостом. Казалось бы, частая для города ситуация: грузовик не рассчитал габариты и застрял под переправой. Однако на этот раз авария оказалась особенно проблематичной. Кузов КАМАЗа поднялся под давлением моста. А сама машина в итоге встала на дыбы.

Очевидцы рассказывают, что момент аварии был очень громким. О причинах аварии остается только гадать. То ли водитель не до конца опустил кузов, то ли его подвела система гидравлики, неожиданно подняв кузов.

На месте работают спасатели, которые недоуменно обследуют автомобиль со всех сторон.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург