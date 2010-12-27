В Петербурге столкнулись два грузовика лоб в лоб

В Петербурге произошло ДТП с участием двух грузовиков.

В Петербурге произошла авария с участием двух грузовиков. ДТП случилось днем 15 июня. Как сообщают очевидцы, машины столкнулись лоб в лоб в тоннеле на Канонерском острове.

Также очевидцы поясняют, что один ряд свободен, но на дороге скользко.

"Водитель Петербурга" сообщает, в УГИБДД им рассказали, что два автомобиля столкнулись около 14:10. Пострадавших в ДТП нет, но движение временно ограничено.

Известно, что сотрудники дорожной полиции проводят регулировку движения в тоннеле, перепропуская потоки. В скором времени один из грузовиков сможет уехать с места ДТП самостоятельно. Второму понадобится помощь эвакуатора. Его также постараются оперативно убрать с дороги.

Фото: "Вконтакте" группа "Экстренный вызов Санкт-Петербург"