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В Петербурге столкнулись два грузовика лоб в лоб
Сегодня, 15:41
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Shdaria
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В Петербурге столкнулись два грузовика лоб в лоб

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В Петербурге произошло ДТП с участием двух грузовиков.

 В Петербурге произошла авария с участием двух грузовиков. ДТП случилось днем 15 июня. Как сообщают очевидцы, машины столкнулись лоб в лоб в тоннеле на Канонерском острове.

Также очевидцы поясняют, что один ряд свободен, но на дороге скользко.

 "Водитель Петербурга" сообщает, в УГИБДД им рассказали, что два автомобиля столкнулись около 14:10. Пострадавших в ДТП нет, но движение временно ограничено. 
 
Известно, что сотрудники дорожной полиции проводят регулировку движения в тоннеле, перепропуская потоки. В скором времени один из грузовиков сможет уехать с места ДТП самостоятельно. Второму понадобится помощь эвакуатора. Его также постараются оперативно убрать с дороги.
 
Фото: "Вконтакте" группа "Экстренный вызов Санкт-Петербург"
Теги: авария спб , новости спб , петербург , спб дтп
Категории: Новости СПб Лента новостей

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