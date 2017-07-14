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В связи с проведением морского парада перекроют реки и каналы

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Водные пути закроют в дни репетиций и проведения морского парада.

Как сообщает "Конкретно.ру", в дни проведения военно-морского парада временно закроют водные пути.

Ограничения будут действовать на участках реки Фонтанки от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста, а также Зимней канавки от Эрмитажного моста до 2-го Зимнего моста.

Периоды ограничения движения судов: в субботу, 15 июля с 05:00 до 06:00, 18 июля, во вторник с с 05:00 до 06:00, 21 июля, в пятницу с 05:00 до 06:00, в воскресенье, 23 июля с 09:30 до 11:30, за два дня до парада, 28 июля с 09:30 до 13:30, в день проведения военно-морского парада 30 июля с 09:30 до 11:30.

Напоминаем, парад ко Дню ВМФ пройдет 30 июля.

 

Теги: военно-морской парад спб , движение судов , день военно-морского флота , новости спб
Категории: Новости СПб

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