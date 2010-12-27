В субботу в лесах Петербурга посадят 900 деревьев

20 мая во всей Росси пройдет День посадки леса. Присоединится к празднованию и Северная столица. В Петербурге собираются высадить около 900 деревьев и кустов. Основная часть мероприятий пройдет на берегу озера Дружинное в Комаровском участковом лесничестве.
Также новые деревья посадят в Приморском, Сестрорецком, Молодежном, Кипенском и Песочинском лесничествах. Помогать профессионалам будут студенты, школьники и активисты общественных организаций.
- Чистый воздух, дающая силы живая природа, комфортная городская среда – вот настоящее богатство, которое важно беречь и приумножать, - отметил председатель Комитета по благоустройству Владимир Рублевский.
Леса занимают 16% территории Северной столицы. За ними тщательно следят: в прошлом году не произошло ни одного лесного пожара.