В субботу в лесах Петербурга посадят 900 деревьев

В Северной столице пройдет День посадки леса. В честь этого в лесополосах города высадят около 900 деревьев и кустарников.

20 мая во всей Росси пройдет День посадки леса. Присоединится к празднованию и Северная столица. В Петербурге собираются высадить около 900 деревьев и кустов. Основная часть мероприятий пройдет на берегу озера Дружинное в Комаровском участковом лесничестве.

Также новые деревья посадят в Приморском, Сестрорецком, Молодежном, Кипенском и Песочинском лесничествах. Помогать профессионалам будут студенты, школьники и активисты общественных организаций.

- Чистый воздух, дающая силы живая природа, комфортная городская среда – вот настоящее богатство, которое важно беречь и приумножать, - отметил председатель Комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

Леса занимают 16% территории Северной столицы. За ними тщательно следят: в прошлом году не произошло ни одного лесного пожара.