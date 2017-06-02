На ПМЭФ-2017 заключили договор с инвестором города-спутника "Южный"

Во второй день Петербургского международного экономического форума губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и президент АО "Ренейссанс Холдинг" доктор Эрман Ылыджак подписали соглашение о сотрудничестве. Компания собирается стать главным подрядчиком и инвестором города-спутника "Южный" в Пушкинском районе.
Соглашение о строительстве заключили между городом, ООО "Управляющая компания Российский фонд прямых инвестиций", АО "Ренейссанс Констракшн" и ООО "Город-спутник "Южный". Проек включает в себя создание города-спутника "Южный".
Кроме того, "Ренейссанс Констракшн" хочет участвовать в связанный с туризмом, здравоохранением и транспортно-логистическим комплексом проектах. Общая сумма, которую компания вложит в их реализацию, составит 15 миллиардов рублей.
Губернатор города Георгий Полтавченко отметил, что "Ренейссанс Констракшн" уже зарекомендовал себя как надежного партнера. Поэтому губернатор не сомневается в выполнении обязательств компанией.
Ранее "Ренейссанс Констракшн" занималась в Петербурге строительством торговых комплексов, жилых домов и другими проектами.
Видео: Instagram / pol.melnikov