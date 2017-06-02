На ПМЭФ-2017 заключили договор с инвестором города-спутника "Южный"

Власти Петербурга подписали договор с "Ренейссанс Констракшн". Компания станет главным подрядчиком и инвестором города-спутника "Южный". Соглашение заключили в рамках ПМЭФ-2017.

Во второй день Петербургского международного экономического форума губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и президент АО "Ренейссанс Холдинг" доктор Эрман Ылыджак подписали соглашение о сотрудничестве. Компания собирается стать главным подрядчиком и инвестором города-спутника "Южный" в Пушкинском районе.

Соглашение о строительстве заключили между городом, ООО "Управляющая компания Российский фонд прямых инвестиций", АО "Ренейссанс Констракшн" и ООО "Город-спутник "Южный". Проек включает в себя создание города-спутника "Южный".

Кроме того, "Ренейссанс Констракшн" хочет участвовать в связанный с туризмом, здравоохранением и транспортно-логистическим комплексом проектах. Общая сумма, которую компания вложит в их реализацию, составит 15 миллиардов рублей.

Губернатор города Георгий Полтавченко отметил, что "Ренейссанс Констракшн" уже зарекомендовал себя как надежного партнера. Поэтому губернатор не сомневается в выполнении обязательств компанией.

Ранее "Ренейссанс Констракшн" занималась в Петербурге строительством торговых комплексов, жилых домов и другими проектами.

Видео: Instagram / pol.melnikov