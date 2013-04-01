Появилось видео страшного пожара в Улан -Удэ, в котором погибли двое детей и женщина

Пожар тушили 4 часа, но дом выгорел полностью

Сегодня ночью, 22 декабря, в Улан - Удэ в поселке Солдатский по улице Восточная вспыхнул пожар в двухэтажном жилом деревянном доме.

Когда спасатели МЧС прибыли на место, огонь уже охватил большую площадь. Горела вся крыша и первый подъезд. Спасатели эвакуировали из здания 8 человек. Осложнял работу сильный ветер, который способствовал быстрому распространению огня. При тушении пожара было израсходовано 8 цистерн с водой, было задействовано 48 человек личного состава, несколько единиц спецтехники и 50ти метровая выдвижная лестница. На локализацию пожара ушло 4 часа.

Спасатели до сих пор работают на месте пожара, разбирают тлеющие конструкции. В результате пожара выгорела крыша площадью 300 квадратных метров, сгорело полностью 8 квартир в первом подъезде, обрушились межэтажные перекрытия. Под завалами обнаружены тела женщины и детей 1,5 и 9 лет. Известно, что этой ночью в квартире находились еще 2 женщины. Одна из них, спасаясь от огня, выпрыгнула в окно. С тяжелыми травмами женщина доставлена в больницу. О второй женщине ничего неизвестно, предположительно она покинула квартиру до начала пожара. Ведутся ее розыски, и устанавливается личность.



На месте работают дознаватели и сотрудники испытательной лаборатории, для установления причин пожара.

Видео: Instagram/nn_news

Фото: ГУ МЧС по РБ