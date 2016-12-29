В страшном ночном ДТП в Стрельне погиб водитель

Сообщается, что у фургона оторвало кабину после столкновения

В ночь на понедельник, 6 февраля 2017 года, в Стрельне, вблизи въезда на территорию Константиновского дворца, произошла страшная автомобильная авария. В ней погиб человек. По предварительным данным, это случилось около половины третьего часа ночи.

На пересечении Санкт-Петербургского и Красносельского шоссе 36-летний водитель «Тойоты Короллы» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Ивеко».

– В стрельне около звезда на территорию Константиновского дворца легковушка в мясо и газелька, – рассказала одна из свидетельниц произошедшего.

По предварительным данным, в ДТП погиб человек – водитель "Тойоты". В результате аварии у грузовичка оказалась фактически оторвана кабина. Информация о состоянии второго водителя уточняется.

– В фургоне грузовом было несколько человек – все отделались испугом. Водитель тойоты погиб на месте. Он летел по встречке, фургон стоял на светофоре, – сообщил один из подписчиков сообщества spb_today.