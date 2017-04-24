В страшной аварии в Петербурге погиб мужчина и пострадал ребенок

Авария на Петербургском шоссе унесла жизнь мужчины, пострадала четырехлетняя девочка

В ночь на понедельник, 24 апреля 2017 года, на Петербургском шоссе произошла серьезная авария, в которой погиб молодой мужчина 1993 года рождения, а также пострадал маленький ребенок, четырехлетняя девочка.

По предварительным данным, недалеко от пересечения с Пулковским шоссе, возле Смоленской церкви, водитель ВАЗ-2115 по неясным причинам не справился с управлением и врезался в автомобиль марки Scania с полуприцепом.

В результате столкновения пассажир ВАЗ-2115, мужчина 1993 года рождения, погиб, женщина 1992 года рождения находится в тяжелом состоянии. В автомобиле также была девочка четырех лет. Ее состояние также оценивается как тяжелое. По факту ДТП проводится проверка.

Видео: архив