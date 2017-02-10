В страшной аварии на трассе "Кола" погибли два человека

Машина "ВАЗ – 21001" врезалась в грузовик

Накануне около половины десятого часа вечера на 46-м километре трассы "Кола" произошла авария, которая унесла жизни двух человек. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, водитель легкового автомобиля по неясным причинам не справился с управлением и на большой скорости врезался в большегрузную фуру, стоявшую на обочине.

В результате столкновения погиб водитель легковых "Жигулей" и его пассажир. Обоим мужчинам было около пятидесяти лет. Сообщается, что в кабине припаркованного на обочине грузовика "Скания" находился водитель – 37-летний мужчина. Водитель грузовика не пострадал.

По факту происшествия проводится проверка.

Видео: архив