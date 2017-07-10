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В страшной аварии на "Коле" погибли пять человек

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Среди погибших – две девушки и трое мужчин

Утро понедельника, 10 июля 2017 года, началось со страшной аварии. ДТП с трагическим исходом произошло около половины третьего часа ночи на 96 километре Мурманского шоссе; столкнулись красный "Фольксваген Гольф" и большегрузная фура. 

Как рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД, "Фолькваген" на полном ходу лоб в лоб столкнулся с грузовиком. В результате ДТП в «Фольксвагене» погибли 5 человек: трое неустановленных мужчин и две девушки 2000 и 1999 годов рождения.

– Местность открытая... Там каждый год бьются причем жестоко, с каждой стороны венки стоят, – прокомментировали в сообществе spb_today.
 
Видео: spb_today
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Категории: ДТП Новости СПб

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