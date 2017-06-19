В столкновении поездов на Курском вокзале винят неисправную стрелку

Днем 19 июня в районе Курского вокзала в Москве столкнулись поезд «Стриж» и электричка. Пострадали три человека. Причиной аварии мог стать стать отказ стрелочного перевода.

Как сообщает "Фонтанка", днем 19 июня в районе Курского вокзала в Москве столкнулись поезд «Стриж» и электричка. По данным пресс-службы Московской железной дороги, в 14:38 при отправлении пригородного поезда №6325 сообщением Нахабино – Щербинка с Курского вокзала, по предварительной информации, произошел сход колесными парами двух вагонов, в результате чего они наклонились в сторону прибывающего из Нижнего Новгорода на вокзал поезда "Стриж". Организована временная схема движения поездов на период ликвидации последствий схода колесных пар вагонов пригородного поезда. На месте создан оперативный штаб, работают два восстановительных поезда.



По предварительной информации, пострадали три человека, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник. Известно, что двое из них с ушибами обратились в медпункт Курского вокзала.



Причиной столкновения поезда «Стриж» и электрички у Курского вокзала в Москве мог стать отказ стрелочного перевода.