Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 8:29
0
Moulin_
13
Код вставки плеера

В стамбульском теракте в новогоднюю ночь погибла россиянка

0
 
 

Стрелок в ночном клубе Reinа попал на видео

Российское генконсульство в Стамбуле подтвердило гибель российской гражданки в кровавом теракте, который произошел в одном из ночных клубов города в новогоднюю ночь. Ранее погибшая женщина идентифицировалась как гражданка Азербайджана.

«Информация о гибели российской гражданки подтверждается», — сообщил представитель ведомства.

Основанием для утверждения о том, что погибшая – именно россиянка, стали обнаруженные при ней документы.

Напомним, ранее стало известно о том, что в ночь на 1 января 2016 года в Стамбуле, в ночном клубе Reina, неизвестный (или неизвестные) открыли огонь из автоматического оружия по посетителям. В результате теракта погибли 39 человек, еще 69 были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Видео: youtube

Теги: погибшие в теракте , стамбул , стрельба в ночном клубе в стамбуле , теракт , теракт в стамбуле
Категории: Новости России Мировые новости Криминальные происшествия Терроризм Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5