В стамбульском теракте в новогоднюю ночь погибла россиянка

Стрелок в ночном клубе Reinа попал на видео

Российское генконсульство в Стамбуле подтвердило гибель российской гражданки в кровавом теракте, который произошел в одном из ночных клубов города в новогоднюю ночь. Ранее погибшая женщина идентифицировалась как гражданка Азербайджана.

«Информация о гибели российской гражданки подтверждается», — сообщил представитель ведомства.

Основанием для утверждения о том, что погибшая – именно россиянка, стали обнаруженные при ней документы.

Напомним, ранее стало известно о том, что в ночь на 1 января 2016 года в Стамбуле, в ночном клубе Reina, неизвестный (или неизвестные) открыли огонь из автоматического оружия по посетителям. В результате теракта погибли 39 человек, еще 69 были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Видео: youtube