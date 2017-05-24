В среду в петербургском метро пройдет учебная тревога

В среду, 24 мая, горожан в метрополитене ждет небольшой сюрприз – хотя и несколько специфического свойства. На нескольких станциях метро – речь идет о станциях "Петроградская", "Чкаловская", "Крестовский остров" и "Старая деревня" проверят систему централизованного оповещения пассажиров. Тестирование походит накануне матчей Кубка конфедераций.

Тестирование начнется с речевого сообщения о комплексной проверке. Как только она завершится, пассажирам по громкой связи сообщат об ее окончании. Старт назначен на 11:32 минуты, продлится проверка всего 6 минут.

Не исключено, что проверка вызовет испуг и даже панику у пассажиров. Ведь несмотря на предупреждения, о ней будут знать далеко не все люди, оказавшиеся в это время на станциях.

видео: архив