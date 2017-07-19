В среду на Петербург вновь обрушатся ливень с грозой

Погода в Петербурге в среду будет переменчивой

По прогнозам синоптиков, 19 июля в Петербурге местами снова пройдут ливни и грозы. Как и накануне, во вторник, в среду погода будет переменчивой.

Температура воздуха составит около +13...+15 градусов тепла, ночью понизится до 11 градусов. Ветер западного направления будет со скоростью около 5 метров в секунду.

МЧС рекомендует горожанам по возможности не выходить из помещений, не оставлять вещи на открытых балконах, не ставить машины под деревьями.

Видео: архив. последствия ночного воскресного дождя утром в понедельник