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В среду на Петербург вновь обрушатся ливень с грозой

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Погода в Петербурге в среду будет переменчивой

По прогнозам синоптиков, 19 июля в Петербурге местами снова пройдут ливни и грозы. Как и накануне, во вторник, в среду погода будет переменчивой. 

Температура воздуха составит около +13...+15 градусов тепла, ночью понизится до 11 градусов. Ветер западного направления будет со скоростью около 5 метров в секунду.

МЧС рекомендует горожанам по возможности не выходить из помещений, не оставлять вещи на открытых балконах, не ставить машины под деревьями.

Видео: архив. последствия ночного воскресного дождя утром в понедельник

Теги: грода , дождь , июль , петербург , погода , погода июль , солнце
Категории: Новости СПб

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