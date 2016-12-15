Фанаты: Собчак ждет второго ребенка

В минувшие выходные Ксения Собчак засветилась с Николаем Басковым на одной из вечеринок в Голливуде. Там они вместе исполнили пародию на зажигательный танец из культового американского фильма "Криминальное чтиво". Однако внимание поклонников привлекла не столько пляска звезд российского шоу-биза, сколько округлившейся живот Ксении Собчак.
Фанаты тут же сделали предположение: Ксения снова беременна. Иначе как объяснить столь аппетитные формы?
Впрочем, среди пользователей сети есть и скептики: некоторые убеждены, что Собчак просто еще не восстановилась после первых родов.
Что касается самой светской львицы, то она данную ситуацию предпочитает не комментировать. А иногда и подливает масла в огонь, не позволяя себя фотографировать в определенном ракурсе.
Ранее мы сообщали, что в Сочи Бузову застукали с очередным футболистом.
Видео: инстаграм Николай Басков