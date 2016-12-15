Фанаты: Собчак ждет второго ребенка

В сети появилось любопытное видео, на котором поклонники светской львицы разглядели ее округлившийся живот. Они уверены, что Ксения снова беременна. Однако Собчак данную ситуацию предпочла не комментировать.

В минувшие выходные Ксения Собчак засветилась с Николаем Басковым на одной из вечеринок в Голливуде. Там они вместе исполнили пародию на зажигательный танец из культового американского фильма "Криминальное чтиво". Однако внимание поклонников привлекла не столько пляска звезд российского шоу-биза, сколько округлившейся живот Ксении Собчак.

Фанаты тут же сделали предположение: Ксения снова беременна. Иначе как объяснить столь аппетитные формы?

Впрочем, среди пользователей сети есть и скептики: некоторые убеждены, что Собчак просто еще не восстановилась после первых родов.

Что касается самой светской львицы, то она данную ситуацию предпочитает не комментировать. А иногда и подливает масла в огонь, не позволяя себя фотографировать в определенном ракурсе.

Ранее мы сообщали, что в Сочи Бузову застукали с очередным футболистом.



Видео: инстаграм Николай Басков