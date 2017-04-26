Строительство больше трети детсадов и школ в Петербурге профинансируют частники

Губернатор Петербурга рассказал, что в 2017 году в Северной столице планируют сдать 66 социальных учреждений. Из них 23 профинансируют частные застройщики.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко доложил во время отчета ЗакСу, что в текущем году начнут работу 66 социальных учреждений (детских садов, школ, поликлиник). Из них 23 строят на средства инвесторов: застройщиков.

В 2016 году в Северной столице построили более трех миллионов квадратных метров жилья. Губернатор отметил, что в этом году застройщики стали больше вкладывать в строительство поликлиник, школ и детских садов. Общая сумма вложенных в социальную инфраструктуру частниками денег превысила десять миллиардов рублей.

Власти города пошли на встречу застройщикам и упростили процедуру принятия в собственность Петербурга отстроенных на частное финансирование школ, детсадов и поликлиник. В результате бизнесмены за свой счет отстроили 21 социальный объект. Для сравнения: на деньги из бюджета построили 26 объектов.