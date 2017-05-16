В конторе судебных приставов Московского района проходят обыски

Правоохранительные органы пришли с проверкой в службу судебный приставов Москковского района. Предварительно, следственные мероприятия связаны с расследованием должностного преступления.

Во вторник, 16 мая, около десяти утра в службу судебных приставов Московского района пришли с обысками. В помещение в доме 1/6 на улице Коли Томчака пришли представители Следственного комитета, отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД района. Также сообщается, что в обысках принимают участия сотрудники Национальной гвардии.

Как сообщает "Фонтанка", обыски проходят в том числе в кабинете руководителя подразделения. Предварительно, сотрудников ведомства подозревают в должностном преступлении. Подробности пока не известны.

На прошлой неделе Piter.tv сообщал, что ФСБ провела обыск в университете имени Бонч-Бруевича. После следственных мероприятий задержали ректора вуза.